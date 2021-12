Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça va bouger au Barça cet hiver !

Publié le 12 décembre 2021 à 4h00 par A.M.

Présent en conférence de presse, Xavi confirme qu’il attend des renforts cet hiver.

Compte tenu de la première partie de saison très délicate du FC Barcelone, éliminé dès la phase de poules de la Ligue des Champions, Xavi espère que son équipe sera renforcée cet hiver. Malgré tout, Joan Laporta s'est montré légèrement pessimiste : « Nous devons renforcer l'équipe première, mais il y a des contrats élevés et que nous avons hérité, qui ne nous donnent pas de marge salariale. Nous recherchons la formule pour améliorer l'équipe sur ce marché ». Mais le technicien espagnol réaffirme ses intentions concernant le mercato d'hiver.

Xavi annonce la couleur