Mercato - PSG : Le Qatar reçoit une candidature au poste d’entraîneur !

Publié le 12 décembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Malgré son statut d’ancien joueur et entraîneur de l’OM, Didier Deschamps n’exclut clairement pas une aventure sur le banc du PSG à l’avenir et fait passer le mot au Qatar à ce sujet.

Grande figure de l’OM pour y avoir soulevé la Ligue des Champions en tant que joueur en 1993 et plusieurs trophées dont un titre de champion de France en 2010, en tant qu’entraîneur cette fois-ci, Didier Deschamps a une forte appartenance avec le club phocéen. Mais alors que son avenir à la tête de l’équipe de France semble s’inscrire en pointillés, pourrait-il envisager une aventure… au PSG ? Deschamps a laissé la porte grande ouverte au Qatar sur les ondes de RMC Sport.

« Dans l’absolu, tout est possible »