Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un avenir au PSG ? La réponse de Didier Deschamps !

Publié le 10 décembre 2021 à 21h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 décembre avec l'équipe de France, Didier Deschamps a été interrogé sur la possibilité d'entrainer le PSG malgré son passé à l'OM. Et le sélectionneur des Bleus n'a pas fermé la porte au club présidé par Nasser Al-Khelaïfi.

Devenu sélectionneur des Bleus à l'été 2012, Didier Deschamps pourrait ne plus faire long feu à la tête de l'équipe de France. En fin de contrat le 30 décembre, le natif de Bayonne va faire ses valises et laisser sa place après la Coupe du Monde 2022 s'il ne rempile pas. Dans un tel scénario, Didier Deschamps devrait reprendre du service dans un club. Et malgré son passé à l'OM, Didier Deschamps ne ferme pas la porte à un avenir au PSG.

«Des joueurs ont joué au PSG et à l'OM, pourquoi un entraîneur ne le pourrait pas»