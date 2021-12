Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deschamps prend position sur l'avenir de Zidane !

Publié le 10 décembre 2021 à 19h15 par A.D.

Actuellement sans club, Zinedine Zidane est le rêve de la direction du PSG, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Alors que le Ballon d'Or 98 est également annoncé du côté de l'équipe de France, Didier Deschamps a pris position sur le sujet.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Doha rêve d'installer Zinedine Zidane au PSG. Toutefois, le club de la capitale aurait un adversaire de taille sur ce dossier. En effet, le nom de Zinedine Zidane est également associé à l'équipe de France. Alors que Didier Deschamps sera en fin de contrat après le Mondial 2022 au Qatar, le Ballon d'Or 98 est pressenti pour prendre sa place sur le banc des Bleus . Interrogé dans Rothen s'enflamme sur sa succession, Didier Deschamps s'est positionné sur le cas Zinedine Zidane.

«Zizou a un lien avec l'équipe de France»