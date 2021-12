Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut faire une croix sur une vente pour cet hiver !

Publié le 10 décembre 2021 à 18h30 par Th.B. mis à jour le 10 décembre 2021 à 18h40

Bien qu’il ait été question d’un potentiel départ de Leandro Paredes pour cet hiver dernièrement, le milieu de terrain du PSG est « heureux » au Paris Saint-Germain et toutes les parties sont sur la même longueur d’onde.

Dans les prochaines semaines, et plus précisément au mois de janvier, il se pourrait que le PSG se serve du mercato hivernal afin de mener à bien un léger dégraissage de l’effectif entraîné par Mauricio Pochettino. En effet, hormis Mitchel Bakker qui a été vendu au Bayer Leverkusen et Pablo Sarabia qui a été prêté au Sporting Lisbonne, le PSG n’a pas su acter d’autres départs à l’intersaison. Et d’après Foot Mercato , Leonardo et la direction sportive du Paris Saint-Germain pourraient bien remédier à cette situation au mois de janvier. Plusieurs joueurs seraient de potentiels sacrifiés et Leandro Paredes ne serait pas une exception. Sous contrat jusqu’en juin 2023 au PSG, l’international argentin a cependant nié une telle rumeur par le biais de son entourage contacté par TyC Sports ces derniers temps. Depuis, le milieu de terrain du PSG a disputé son 100ème match avec la tunique rouge et bleu parisienne. De quoi lui permettre de faire passer un message subtil au niveau de son avenir. « Mon 100e match avec Paris ? Je suis content, parce que je joue pour ce maillot, pour ce club, et dans une équipe d'amis. Je suis fier d'avoir joué 100 matches, et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup d’autres » . Voici le message que Leandro Paredes a fait passer à PSG TV.

« J'ai parlé avec l'entraîneur, les dirigeants, tout est clair »