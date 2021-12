Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un renfort à 0€ se confirme pour Xavi !

Publié le 12 décembre 2021 à 9h30 par T.M.

Avec des finances limitées, le FC Barcelone scrute notamment le marché des joueurs libres. Et le club catalan pourrait notamment profiter d’une opportunité du côté de Chelsea.

Cela fait maintenant plusieurs mois que le FC Barcelone traverse une terrible crise financière. Devant se serrer la ceinture, le club catalan a déjà fait partir plusieurs joueurs. Mais cela ne serait toujours pas suffisant, il faut encore faire rentrer de l’argent dans les caisses. Et forcément, sans argent, il est difficile de recruter, mais le Barça a une possibilité : se renforcer avec des joueurs libres. Une politique que compte bien utiliser Joan Laporta et un nom ne cesse de prendre de l’ampleur au Camp Nou : Cesar Azpilicueta.

Azpilicueta pour 0€ ?