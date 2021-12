Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça lance un ultimatum au clan Dembélé !

Publié le 12 décembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors que Ousmane Dembélé et ses représentants n’auraient toujours pas donné suite à la proposition de prolongation de contrat du FC Barcelone, le président Joan Laporta n’entendrait pas offrir plus au Français et camperait sur ses positions.

Et si les éloges du président Joan Laporta, de l’entraîneur Xavi Hernandez et de l’ultime recrue Dani Alves ne suffisaient pas à inciter Ousmane Dembélé à prolonger son contrat au FC Barcelone ? À l’issue de la saison, le champion du monde tricolore pourrait bien être disponible sur le marché des agents libres. En effet, son bail n’a toujours pas été renouvelé au FC Barcelone malgré les efforts de l’administration Laporta pour que cette opération se concrétise. Néanmoins, le clan Dembélé pourrait jouer un sale tour au FC Barcelone.

Laporta refuserait de se livrer à une bataille aux enchères !