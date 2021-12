Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup de tonnerre prend forme pour Ousmane Dembélé…

Publié le 12 décembre 2021 à 20h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone voulait prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé, tout indique que cela ne se produira finalement pas.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Ousmane Dembélé se dirige plus que jamais vers un départ libre du FC Barcelone. En effet, alors que le club catalan aimerait renouveler son contrat, rien n’aurait avancé dans cette optique puisque les positions entre les deux parties resteraient très éloignées. Dans le même temps, l’agent de l’ailier français recevrait de nombreuses sollicitions qui permettraient à son client de toucher bien plus qu’en restant au Barça. Ainsi, la tendance n’est clairement pas favorable au FC Barcelone, et cela tend de plus en plus à se confirmer.

Ousmane Dembélé est une «cause perdue» pour le Barça