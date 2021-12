Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça monte au créneau pour le dossier Dembélé !

Publié le 14 décembre 2021 à 8h30 par Th.B.

Bien qu’un marché s’ouvrirait à Ousmane Dembélé qui resterait de marbre face aux tentatives du FC Barcelone de prolongation de contrat, les décideurs blaugrana garderaient leur optimisme dans ce dossier.

Le FC Barcelone pourrait-il perdre Ousmane Dembélé à la fin de la saison, soit au moment de l’expiration de son contrat, comme Lionel Messi avant lui ? Cela a l’air d’être une hypothèse à prendre en considération si l’on en croit les dernières tendances parues dans la presse ibérique. En effet, malgré l’insistance du FC Barcelone et de son président Joan Laporta de parvenir à prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé, l’attaquant du Barça resterait muet et semblerait tester son marché qui irait jusqu’au… Bayern Munich ! C’est du moins ce que l’ancien président du conseil d’administration du club bavarois, Karl-Heinz Rummenigge a fait savoir à Sport BILD dernièrement. « J'étais un grand fan quand il jouait pour le BVB. C'était un grand joueur. Depuis, il n'est plus le même. Le Bayern a Coman, Sané, Gnabry et Musiala, tous sont à un niveau supérieur en ce moment. Bien que (Dembélé) soit un joueur autonome, il y aura des frais de signature importants. Pour des raisons financières, je pense que le Bayern y réfléchira à deux fois ».

Le Barça affirme sa confiance pour Ousmane Dembélé !