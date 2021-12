Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ est encore loin d’être acté pour cette star du PSG !

Publié le 14 décembre 2021 à 5h00 par T.M.

Les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir de Mauro Icardi. Pour autant, un départ ne semble pas encore être à l’ordre du jour pour le moment.

Arrivé en 2019 au PSG, Mauro Icardi joue aujourd’hui les seconds rôles au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. Faisant les frais de la terrible concurrence en attaque, l’Argentin se contente de quelques minutes par match. Forcément, à l’approche du mercato hivernal, cette situation fait énormément parler et suscite certaines rumeurs. L’idée d’un départ d’Icardi au mois de janvier revient de plus en plus souvent sur la table. Pour autant, au PSG, on ne semble pas encore y penser…

« J’espère qu’il va rester avec nous »