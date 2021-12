Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Haaland, Laporta prépare un autre coup avec Raiola !

Publié le 14 décembre 2021 à 10h30 par T.M.

Ces dernières heures, Joan Laporta s’est réuni avec Mino Raiola. L’occasion pour le président du FC Barcelone de se renseigner sur quelques joueurs de l’écurie du célèbre agent.

Ce lundi, Joan Laporta était en Italie avec Pedri pour la remise de son trophée du Golden Boy. Toutefois, le président du FC Barcelone a également profité de ce voyage pour préparer l’avenir du club catalan et le futur recrutement. Ainsi, de l’autre côté des Alpes, Laporta s’est notamment entretenu avec un certain Mino Raiola. Et le principal sujet de discussion a été Erling Braut Haaland, que toute l’Europe s’arrache actuellement. Mais le Norvégien n’a pas été le seul dossier au coeur de ces discussions.

Le Barça s’intéresse à Mazraoui !

Alors que les relations sont plutôt bonnes entre Joan Laporta et Mino Raiola, cela faciliterait donc de futures transactions. Ainsi, le FC Barcelone se positionnerait sur d’autres joueurs de l’écurie Raiola. Alors qu’un intérêt pour Paul Pogba a été évoqué par le passé, c’est un latéral droit de l’Ajax Amsterdam qui intéresserait les Blaugrana. Selon les informations de Gerard Romero, le Barça se serait renseigné Noussair Mazraoui. Sergino Dest ne donnant pas satisfaction, le Marocain pourrait donc être la solution à droite. A suivre…