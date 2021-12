Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une pépite du Barça prête à partir ? La réponse !

Publié le 14 décembre 2021 à 14h00 par T.M.

Aujourd’hui au FC Barcelone, Gavi aurait toutefois la possibilité de rejoindre la Premier League. Et ce scénario serait bien envisageable pour le crack blaugrana.

A 17 ans, Gavi est déjà un joueur important au FC Barcelone. Joan Laporta souhaite d’ailleurs bâtir autour de lui et d’autres pour le futur du club catalan. Mais pour cela, il faudra trouver un accord pour sa prolongation. Actuellement, Gavi est sous contrat jusqu’en 2023 avec une clause libératoire de seulement 50M€. Un montant dérisoire pour un joueur de son talent et forcément, ça intéresse. Selon les dernières informations d’Eduardo Inda, Manchester City, Chelsea et Liverpool seraient prêts à faire des folies pour le Blaugrana.

Le Barça ou la Premier League ?