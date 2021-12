Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ramos, Navas... La revanche des indésirables du Real Madrid !

Publié le 14 décembre 2021 à 15h30 par A.C.

Les huitièmes de finale de Ligue des Champions pourraient être un rendez-vous immanquable pour certains anciens du Real Madrid, désormais au Paris Saint-Germain.

Décidément, la palette des adversaires européens du Paris Saint-Germain peine à s’élargir. Après le tirage raté de Manchester United, c’est une autre vieille connaissance qui a été opposée au PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions, avec le Real Madrid. Un choc passionnant, duquel découlent de nombreuses histoires dont notamment celle concernant l’avenir de Kylian Mbappé. En fin de contrat, la star du PSG semble prendre la direction du club madrilène, même si les choses pourraient encore bouger. L’Équipe nous apprend en effet ce mardi que les négociations autour de la prolongation de Mbappé auraient repris, même si ce dernier ne semble pour le moment pas avoir changé d’avis concernant son avenir. Mais ces deux rencontres seront surtout une sorte de retour au passé pour certains...

Sergio Ramos est prêt à tout pour enfin revenir

Il y a encore quelques temps, Sergio Ramos était le grand leader du Real Madrid, dont il a porté les couleurs pendant seize années. Il n'a d'ailleurs pas vraiment quitté le club en très bons termes, surtout avec le président Florentino Pérez, puisque la presse madrilène parlait au printemps dernier d’un dialogue totalement coupé entre les deux parties. Quelque part poussé vers la sortie, il a donc rebondi au Paris Saint-Germain et aimerait beaucoup se rappeler au souvenir du Real Madrid, comme l’annonce ce mardi MARCA . A la peine avec son physique, Ramos n’a disputé qu’un seul match avec le PSG et il semble prêt à tout pour changer sa situation et être prêt le moment venu, soit le 15 février prochain.

Navas veut écarter Donnaruma, pour défier Courtois