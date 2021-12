Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar peut souffler pour Kylian Mbappé !

Publié le 14 décembre 2021 à 11h30 par A.C.

Si le contrat de Kylian Mbappé se termine en juin prochain et qu’une prolongation ne semble pas encore être au programme, le Paris Saint-Germain pourrait avoir un peu plus de temps que prévu.

L’horloge tourne depuis la fin du mercato estival, qui semble avoir marqué un tournant dans le feuilleton Kylian Mbappé. Arrivé en 2017, l’attaquant s’approche dangereusement de la fin de son contrat et le Paris Saint-Germain ne semble avoir que très peu de chances de le retenir. Plusieurs sources proches du joueur assurent qu’il n’aurait d’yeux que pour le Real Madrid, qui préparerait une offensive éclair dès le 1er janvier, date à partir de laquelle Mbappé pourra légalement discuter avec un autre club que le PSG. Nous vous avons ainsi révélé sur le10sport.com que les Parisiens commencent à préparer l’avenir sans Mbappé, avec notamment Erling Haaland et Robert Lewandowski. A l’étranger d’autres noms sont évoqués, comme celui de Karim Adeyemi du RB Salzbourg ou encore Dušan Vlahović, qui ne va pas prolonger son contrat avec la Fiorentina. Du côté de Doha on semble toutefois retenter sa chance, puisque L’Équipe a annoncé ce mardi que les négociations autour de la prolongation de Kylian Mbappé auraient repris timidement après l’échec aout, sans aucune avancée notable toutefois.

Le tirage de la Ligue des Champions pourrait sauver le PSG