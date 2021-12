Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une ultime offensive de Longoria dans ce dossier sensible ?

Publié le 14 décembre 2021 à 11h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'OM, Boubacar Kamara va partir librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici là. Pour éviter ce scénario catastrophe, Pablo Longoria aurait dégainé une nouvelle offre de cinq saisons.

Formé à l'OM, Boubacar Kamara est plus que jamais sur le départ. En fin de contrat le 30 juin avec le club phocéen, le milieu de terrain français se dirige tout droit vers un départ libre et gratuit. En effet, Boubacar Kamara pourra négocier avec le club de son choix dès le mois de janvier s'il ne prolonge pas d'ici là. Et pour éviter de vivre un tel cauchemar, Pablo Longoria, le président de l'OM, aurait lancé une nouvelle salve.

Longoria a encore frappé pour Boubacar Kamara