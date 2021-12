Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La prochaine destination de Kamara est connue !

Publié le 14 décembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors que le Bayern Munich et le FC Barcelone semblent jusqu’ici avoir formulé un intérêt pour Boubacar Kamara, le joueur formé à l’OM et en fin de contrat en juin prochain devrait s’envoler pour l’Angleterre.

Le dénouement du feuilleton Boubacar Kamara semblerait déjà partiellement connu. En effet, alors que son contrat à l’OM expirera le 30 juin prochain, Pablo Longoria et la direction de l’Olympique de Marseille devraient tenter de le retenir une dernière fois en lui proposant une ultime prolongation de contrat. Cependant, selon The Athletic, le minot marseillais aurait déjà pris la décision de la rejeter pour la simple et bonne raison qu’il cultiverait le désir d’aller voir ailleurs et surtout à l’étranger.

Kamara devrait poursuivre en Angleterre !