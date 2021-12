Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi gagne un temps précieux avec Kylian Mbappé ?

Publié le 14 décembre 2021 à 9h45 par A.C.

Le temps est un facteur essentiel pour Kylian Mbappé, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine dans seulement quelques mois.

Partira ? Ne partira pas ? Depuis cet été, l’avenir de Kylian Mbappé est un sujet des plus débattus et ces dernières semaines, un départ semblait être devenu inévitable. En effet, le Paris Saint-Germain ne semble pas avoir réussi à faire changer d'avis sa star, qui regarderait toujours vers le Real Madrid, où Florentino Pérez est prêt à lui dérouler le tapis rouge. Pire, dès le 1er janvier prochain, Mbappé pourra légalement négocier avec les Madrilènes, trouver rapidement un accord... et donc échapper au PSG.

Mbappé prêt à mettre le Real Madrid de côté... pour le moment