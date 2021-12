Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Concurrence, départ... Le destin se répète pour Keylor Navas !

Publié le 13 décembre 2021 à 1h45 par T.M.

Dans la lutte l’opposant à Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma semble petit à petit prendre le dessus. Un scénario que connait très bien le Costaricien. De quoi l’amener à nouveau à faire ses valises ?

Pendant deux saisons, Keylor Navas a fait des miracles dans les buts du PSG. Mais cet été, le club de la capitale n’a pas pu laisser passer l’opportunité Gianluigi Donnarumma. De quoi poser un gros problème à Mauricio Pochettino, qui doit aujourd’hui gérer la concurrence entre deux des meilleurs gardiens du monde, qui prétendant à un rôle de numéro 1. A défaut d’avoir tranché, l’entraîneur du PSG a misé sur l’alternance, mais aujourd’hui, ce système semble avoir fait son temps et un choix naturel s’impose. Donnarumma prend de plus en plus de place à Paris, au grand dam de Navas…

Navas est déjà passé par là !

Si rien n’est encore acté concernant la hiérarchie des gardiens du PSG, Keylor Navas pourrait à terme s’asseoir sur le banc de touche. De quoi alors lui rappeler quelques mauvais souvenirs. En effet, le Costaricien avait connu la même situation au Real Madrid où Thibaut Courtois avait fini par le reléguer comme numéro 2. Le vivant mal, Navas avait alors fait ses valises pour rejoindre le PSG en 2019. Cette fois, Donnarumma pourrait-il pousser l’ancien Madrilène au départ ? Réponse dans les semaines et mois à venir…