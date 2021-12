Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joli coup à 0€ prend forme pour Leonardo !

Publié le 13 décembre 2021 à 1h15 par D.M.

Annoncé dans le viseur du PSG, Franck Kessié ne parvient toujours pas à trouver d'accord avec le Milan AC. Une aubaine pour les dirigeants parisiens dont l'intérêt a été évoqué par la presse italienne.

Directeur sportif du PSG, Leonardo voudrait réaliser un recrutement à 0€ en essayant de s’attacher les services de joueurs libres. Parmi les éléments ciblés, Franck Kessié. Lié au Milan AC jusqu’à la fin de la saison, le milieu de terrain ne parvient pas à trouver d’accord avec sa formation. Les exigences de l’international ivoirien seraient trop élevées pour le Milan AC, qui avait fait le point sur ce dossier. « Nous sommes en pourparlers avec lui depuis longtemps. Il y aura une autre réunion avec son agent et ensuite nous déciderons sereinement » avait indiqué Paolo Maldini, directeur sportif de l’équipe.

Kessié ne s'entend pas avec le Milan AC