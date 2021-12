Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec ce protégé de Tuchel !

Publié le 12 décembre 2021 à 23h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Antonio Rüdiger serait plus que jamais sur les traces du PSG et du Real Madrid. Alors que les négociations pour prolonger n'avanceraient pas, les Blues de Thomas Tuchel seraient déjà résignés à perdre leur défenseur allemand.

Après avoir réussi à boucler des coups XXL à 0€ avec Lionel Messi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos, Leonardo voudrait poursuivre dans sa lancée en 2022. En effet, le directeur sportif du PSG aurait identifié le profil de plusieurs joueurs en fin de contrat, dont Antonio Rüdiger, pour les recruter librement et gratuitement le 1er juillet. Et heureusement pour Leonardo, Chelsea aurait déjà baissé les bras pour la prolongation de son défenseur allemand.

Chelsea aurait capitulé pour Antonio Rüdiger