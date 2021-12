Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Real Madrid… Haaland donne le ton pour son avenir !

Publié le 12 décembre 2021 à 18h30 par Th.B.

Alors que Kylian Mbappé semblerait être destiné à rejoindre le Real Madrid, Erling Braut Haaland serait réticent à l’idée d’évoluer dans l’ombre de l’attaquant du PSG. De quoi permettre à Leonardo de se mettre à rêver du recrutement d’Haaland ?

Cette semaine, Mino Raiola a livré une interview particulièrement médiatisée à Sport1 dans laquelle il s’attardait notamment sur la situation de son client Erling Braut Haaland. Pour rappel, bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2024 au Borussia Dortmund, une clause libératoire fixée à 75M€ sera effective à l’issue de la saison. De quoi permettre au PSG de se mettre à rêver du recrutement d’Haaland puisque comme le10sport.com vous le révélait le 25 août dernier, le Norvégien est l’option prioritaire pour remplacer Mbappé en cas de départ libre de tout contrat de ce dernier. Et bien que Raiola n’ait pas nommé le PSG contrairement à Manchester City, au FC Barcelone, au Real Madrid et au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain garderait toutes ses chances si l’on lit entre les lignes du communiqué de son agent sur Twitter samedi. « Je tiens à clarifier ce qui suit au sujet de l'interview de Sport1 : Les quatre clubs que j'ai mentionné au sujet de l'avenir d’Haaland étaient juste un exemple pour dire que, lorsqu'il partira, il ira dans l'un des 15 meilleurs clubs européens. Maintenant, Erling se concentre uniquement sur le football, il n'y a aucune négociation avec un quelconque club. Et je réaffirme ce que j'ai dit - ce n'est pas une certitude qu'il partira cet été, peut-être que ce sera dans celui d’après ».

Haaland ne voudrait pas signer au Real Madrid pour jouer avec Mbappé !