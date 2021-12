Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz tente un nouveau coup à 0€ totalement improbable !

Publié le 16 décembre 2021 à 17h10 par A.M.

En quête de renforts pour le mercato d'hiver, Pascal Dupraz chercherait des renforts expérimentés. Et après Hilton, l'ASSE pourrait également tenter de relancer Bakary Sako.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Pascal Dupraz a pris la succession de Claude Puel, démis de ses fonctions après la lourde défaite contre Rennes (0-5). Par conséquent, l'ancien coach de Toulouse va assumer le rôle qui lui convient le mieux à savoir pompier de service afin de tenter de sauver l'ASSE de la relégation. Pour cela, il espère voir débarquer des renforts dès le mois de janvier. L'objectif est d'attirer des renforts d'expérience afin d'encadrer les jeunes joueurs et compenser les nombreux départs à la CAN. Le tout en prenant en considération la situation économique de l'ASSE.

Vers un retour de Bakary Sako ?