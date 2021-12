Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les exigences de Dupraz fixées pour le mercato ?

Publié le 16 décembre 2021 à 9h10 par G.d.S.S.

Alors que l’ASSE va logiquement chercher à se renforcer durant le mercato hivernal, Pascal Dupraz attendrait deux nouvelles recrues en plus de Joris Gnagnon.

Présent mercredi en conférence de presse dans ses nouvelles fonctions d’entraîneur de l’ASSE, Pascal Dupraz affichait un souhait clair pour le mercato hivernal : « J'ai la faiblesse de penser que j'ai des recettes pour faire progresser cette équipe. Si on améliore ce groupe, je ne dirai pas non. Il y a la CAN, un groupe jeune, il faut mesurer ce que représente un club », a indiqué Dupraz. Et le nouvel entraîneur de l’ASSE aurait déjà une idée bien précise de ce qu’il souhaite…

Deux recrues attendues à l’ASSE ?

Selon les révélations de Mohamed Toubache-Ter, deux renforts seraient attendus cet hiver à l’ASSE en plus du recrutement de Joris Gnagnon qui est déjà acté par les Verts. De plus, Pascal Dupraz aurait un bon feeling avec Ramirez, que Claude Puel avait fait venir au club sans le faire jouer, et le nouvel entraîneur de l’ASSE pourrait donc relancer le buteur uruguayen.