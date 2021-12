Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz annonce déjà la couleur pour le mercato !

Publié le 15 décembre 2021 à 15h10 par G.d.S.S.

Alors que l’ASSE tentera de se renforcer au cours du mercato hivernal pour redresser au plus vite la situation sportive, Pascal Dupraz a fait le point à ce sujet.

Fraichement nommé sur le banc de l’ASSE, Pascal Dupraz va donc se mettre au travail dès ce mercredi avec pour objectif de maintenir les Verts en Ligue 1 à l’issue de la saison. Pour se faire, et alors que l’ASSE pourrait perdre au moins cinq joueurs en raison de la CAN au mois de janvier, le nouveau technicien stéphanois envisagerait de recruter au cours du mercato hivernal, et le nom de Vitorino Hilton a notamment été évoqué. En attendant, Dupraz confirme son envie de voir débarquer du renfort à l’ASSE.

« Je ne dirai pas non »