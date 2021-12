Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message poignant de Lionel Messi pour Sergio Agüero !

Publié le 15 décembre 2021 à 15h00 par T.M.

C’est officiel depuis ce mercredi, Sergio Agüero doit prendre sa retraite à cause de ses problèmes cardiaques. A cette occasion, Lionel Messi a envoyé un très beau message à son ami.

Ce mercredi, c’est en larmes qu’est apparu Sergio Agüero au Camp Nou. En effet, l’attaquant argentin devait faire une grande et terrible annonce. Alors qu’El Kun venait d’arriver au FC Barcelone, le voilà obliger de mettre un terme à sa carrière à 33 ans. Victime de problèmes cardiaques, Agüero ne peut plus jouer au football au plus haut niveau. C’est donc une page qui se tourne pour l’ancien de Manchester City et suite à cela, de nombreux hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux, à commencer par celui de Lionel Messi.

« Ça me fait très mal »