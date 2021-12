Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Manchester City, Barcelone… Agüero refait le film de sa carrière en larmes !

Publié le 15 décembre 2021 à 13h30 par G.d.S.S.

Recruté par le FC Barcelone l’été dernier, Sergio Agüero a finalement été contraint de mettre un terme à sa carrière de joueur en raison d’une anomalie cardiaque. Le buteur argentin, qui a officialisé la nouvelle en larmes ce mercredi en conférence de presse, s’est longuement confié sur cette décision.

Il y a maintenant plusieurs semaines, il a été découvert que Sergio Agüero (33 ans) souffrait d’une arythmie cardiaque complexe qui a donc remis en question la suite de sa carrière professionnelle, et la nouvelle a été confirmée par le buteur argentin du FC Barcelone ce mercredi devant les médias : « Cette conférence est pour vous communiquer que nous avons décidé de quitter le monde du football. C'est un moment très dur, c'est la pire décision que j'ai prise dans ma vie. C'est une question de santé, c'est la meilleure décision pour moi », a expliqué Agüero, non sans une certaine émotion puisque le joueur du Barça n’a pu retenir ses larmes.

« On a compris que ce n’était pas possible »

Sergio Agüero s’est confié en détail sur le déroulement des dernières semaines, avec une série d’examens le contraignant à prendre cette décision radicale : « J'étais entre bonnes mains des médecins, ils ont fait leur possible. Ils m'ont dit que le mieux pour moi était d'arrêter. J'ai pris la décision il y a une semaine. J'ai fait tout mon possible, j'avais de l'espoir mais ce n'était pas possible (…) Les deux premières semaines, c'était compliqué. Les premiers tests effectués à l'hôpital m'ont dit directement que je pouvais peut-être continuer à jouer mais ça serait compliqué. Ensuite, on a compris que ce n'était pas possible », confie Agüero, qui a ensuite retracé toute sa carrière.

« Je reste fier de ma carrière »