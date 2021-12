Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas fixe une énorme condition à Bosz pour son avenir !

Publié le 15 décembre 2021 à 13h05 par La rédaction

Jean-Michel Aulas a fait le point sur l'avenir de Peter Bosz. Le président de l'OL a apporté son soutien à son entraîneur, mais espère de bons résultats dans les prochaines semaines.