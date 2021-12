Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement de taille dans le feuilleton Haaland !

Publié le 15 décembre 2021 à 13h15 par D.M.

Alors que Karl-Heinz Rummenigge avait indiqué que le Bayern Munich n'avait pas l'intention de recruter Erling Haaland, la presse allemande annonce que cette piste n'a pas été écartée par les dirigeants.

Lié au Borussia Dortmund jusqu’en 2024, Erling Haaland affole l’Europe. Comme annoncé en exclusivité par le 10Sport.com, l’international norvégien figure dans le viseur du PSG. Le Real Madrid, le FC Barcelone et de nombreuses équipes de Premier League surveilleraient aussi sa situation, et encore plus attentivement depuis que son agent, Mino Raiola, a ouvert la porte à un départ en fin de saison. De son côté, le Bayern Munich n’a pas l’intention d’avancer dans ce dossier Haaland si l’on en croit les propos de Karl-Heinz Rummenigge. « Le Bayern n'essaiera pas d'obtenir Haaland. Pas seulement pour des raisons financières, mais aussi par respect pour Robert Lewandowski, qui est le meilleur numéro 9 au monde » avait indiqué le 12 décembre dernier l’ancien président de la formation bavaroise.

Le Bayern Munich n'exclut pas une offensive dans le dossier Haaland