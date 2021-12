Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Robert Lewandowski ouvre grand la porte à Leonardo !

Publié le 15 décembre 2021 à 12h45 par D.M.

A en croire la presse allemande, Robert Lewandowski pourrait bien quitter le Bayern Munich à la fin de la saison. L'international polonais serait prêt à poursuivre sa carrière en Angleterre, mais aussi au PSG.

Le mois d’août a été mouvementé pour le PSG. Le club de la capitale a vu le Real Madrid tenter de recruter Kylian Mbappé lors du dernier mercato estival. Les dirigeants parisiens n’avaient écarté aucun scénario et avaient même commencé à se pencher sur sa succession. Comme annoncé en exclusivité par le 10Sport.com le 25 août dernier, les responsables avaient rencontré Pini Zahavi pour évoquer une possible arrivée de Robert Lewandowski, sous contrat jusqu’en 2023 avec le Bayern Munich. Les négociations ont été rompues puisque Mbappé est finalement resté au PSG, mais ce dossier pourrait revenir au premier plan dans les prochains mois.

Lewandowski prêt à rejoindre le PSG pour gagner le Ballon d'Or ?