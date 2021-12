Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Bayern Munich vient ruiner la succession de Mbappé !

Publié le 15 décembre 2021 à 5h30 par T.M.

Se penchant déjà sur la succession de Kylian Mbappé, le PSG pourrait toutefois être contrarié par le Bayern Munich.

Arrivant au terme de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé n’a toujours pas donné son accord pour prolonger. Et on serait encore loin. Par conséquent, le Français pourrait s’en aller librement à l’issue de la saison. Une perte immense pour le PSG. Leonardo devra alors se mettre au travail pour faire oublier Mbappé et assurer sa succession. La solution pourrait notamment se trouver du côté du Bayern Munich, mais les Bavarois pourraient en décider autrement.

Une bataille pour Coman et Lewandowski !