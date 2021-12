Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de Sergio Ramos sur son arrivée !

Publié le 15 décembre 2021 à 3h15 par A.M.

Arrivé libre au PSG l'été dernier, Sergio Ramos se réjouit d'avoir eu une proposition du club de la capitale.

En fin de contrat au Real Madrid, Sergio Ramos a signé au PSG l'été dernier. Après 16 ans, le défenseur espagnol a donc quitté le club merengue et connaît sa première expérience à l'étranger et cela débute mal puisque l'ancien capitaine du Real n'a disputé qu'une seule rencontre depuis son arrivée. Malgré tout, Sergio Ramos ne regrette rien.

«Le PSG a parié sur moi et cela vous donne beaucoup de satisfaction»