Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec le successeur de Mbappé !

Publié le 14 décembre 2021 à 23h15 par A.D.

Pour pallier le potentiel départ de Kylian Mbappé, Leonardo penserait à recruter Karim Adeyemi. Alors qu'il serait également sur les traces de l'attaquant du RB Salzbourg, l'Inter serait en ballotage défavorable sur ce dossier. En effet, le club milanais ne ferait pas partie des préférences de Karim Adeyemi.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo compte se jeter en priorité sur Erling Haaland pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé en 2022. En cas d'échec sur ce dossier, le directeur sportif du PSG envisage de se tourner vers Robert Lewandowski. Par ailleurs, Leonardo aurait également identifié d'autres profils au cas où, et notamment celui de Karim Adeyemi. Et pour l'attaquant du RB Salzbourg, le PSG serait en concurrence avec l'Inter.

L'Inter s'intéresse à Karim Adeyemi, mais...