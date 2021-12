Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare bien la succession de Mbappé !

Publié le 14 décembre 2021 à 18h30 par Arthur Montagne

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé semble plus incertain que jamais, le PSG semble bien se focaliser sur le recrutement de joueurs offensifs en vue de la saison prochaine. Cela démontre bien les inquiétudes du club parisien concernant le futur de son numéro 7.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, l'été dernier, il avait réclamé son départ du PSG afin de rejoindre le Real Madrid qui n'a pas hésité à dégainer plusieurs offres allant de 160 à 200M€. Mais cela n'a pas suffi à convaincre le club parisien de lâcher son attaquant qui pourrait donc désormais partir libre à l'issue de la saison. Dès le 1er janvier, il sera même autorisé à discuter avec le club de son choix en vue de s'y engager libre à l'issue de la saison. Le PSG peut donc commencer à trembler, d'autant plus que le Real Madrid reviendra probablement à la charge pour tenter d'attirer Kylian Mbappé. Dans ses colonnes, L'Equipe révèle ce mardi que les discussions se poursuivent pour une prolongation et que le Champion du monde ne devrait pas discuter avec le club merengue avant le mois de mars, compte tenu du fait que les deux clubs s'affrontent en huitième de finale de la Ligue des champions. Cela n'empêche toutefois pas Leonardo d'anticiper un éventuel départ de Kylian Mbappé.

