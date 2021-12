Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça a dégainé pour le successeur annoncé de Mbappé !

Publié le 14 décembre 2021 à 10h15 par A.D.

En plus d'Erling Haaland et Robert Lewandowski, Karim Adeyemi serait également dans le viseur du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. Egalement tombé sous le charme de l'attaquant du RB Salzbourg, le FC Barcelone aurait déjà formulé une offre au joueur. Toutefois, Karim Adeyemi l'aurait balayée d'un revers de la main.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé refuserait toujours de prolonger avec le PSG pour pouvoir signer au Real Madrid. Conscient qu'il pourrait perdre son numéro 7 librement et gratuitement à l'été 2022, Leonardo a déjà tout prévu pour sa succession. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a identifié deux profils préférentiels : Erling Haaland, sa grande priorité, et Robert Lewandowski. Et en cas d'échec sur ces deux dossiers XXL, Leonardo pourrait se tourner vers Karim Adeyemi. Toutefois, le FC Barcelone pourrait se mettre en travers de sa route, comme l'a confié Karim Adeyemi, lui-même. « Le Barça est l'un des meilleurs clubs au monde et je suis fier qu'il s’intéresse à moi. Est-ce que je me vois jouer là bas un jour ? C'est un grand club et quand j'aurais envie de changer, ça pourrait rentrer dans ma réflexion » , a reconnu Karim Adeyemi lors d'un entretien accordé à SPORT ce lundi.

Karim Adeyemi aurait refusé une offre du Barça