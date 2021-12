Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur annoncé de Mbappé ouvre la porte... au Barça !

Publié le 13 décembre 2021 à 23h45 par A.C.

Karim Adeyemi, nouvelle pépite du football allemand suivie notamment par le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et le FC Barcelone s'est exprimé au sujet de son avenir.

Si Erling Haaland attire toute la lumière, le RB Salzbourg pourrait sortir un nouveau crack. Il s'agit de Karim Adeyemi, qui a seulement 19 ans commence déjà à se faire un nom dans la planète football. Son contrat se termine en 2024 et son club aimerait le garder, mais la moitié de l'Europe commence à s’intéresser à lui, comme c'est le cas avec le Paris Saint-Germain. Avec Kylian Mbappé qui s'approche dangereusement de la fin de son contrat, les dirigeants du PSG ont commencé à ratisser le marché pour lui trouver un remplaçant et Adeyemi serait l'un des noms présents sur leur short-list.

« Le Barça est l'un des meilleurs clubs au monde et je suis fier qu'il s'interesse à moi »