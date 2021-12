Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce successeur annoncé de Mbappé a tranché pour son avenir !

Publié le 10 décembre 2021 à 1h45 par A.C.

Nouvelle star sortie de la fabrique du RB Salzbourg, Karim Adeyemi est actuellement suivi par les plus grands clubs d’Europe, dont le PSG, le FC Barcelone ou encore plusieurs écuries de Premier League.

Au Paris Saint-Germain on ne semble désormais plus se demander si Kylian Mbappé va partir, mais plutôt comment il faudra le remplacer quand cela arrivera ! Ainsi, nous vous avons expliqué sur le10sport.com que deux pistes concrètes existent déjà, avec Erling Haaland et Robert Lewandowski. D’autres noms ont toutefois été évoqués ces derniers mois, comme celui de Dušan Vlahović de la Fiorentina et plus récemment celui de Karim Adeyemi, le nouveau prodige du RB Salzbourg.

Adeyemi d’accord avec Dortmund pour un contrat de cinq ans