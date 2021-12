Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette sortie fracassante sur le feuilleton Haaland !

Publié le 13 décembre 2021 à 23h10 par A.C.

Karl-Heinz Rummenigge, ancien dirigeant du Bayern Munich, s'est exprimé au sujet d'une possible arrivée d'Erling Haaland en Bavière.

Avec Kylian Mbappé, il est actuellement l'un des joueurs les plus courtisés au monde. Inarrêtable avec le Borussia Dortmund depuis son arrivée en 2020, Erling Haaland pourrait être l'un des grands acteurs du prochain mercato estival, avec notamment une clause de départ fixée à 75M€. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain est sur le coup, mais Haaland plait également à la moitié des clubs de Premier League, ainsi qu'au Real Madrid, au FC Barcelone et au Bayern Munich.

« Je ne pense pas que le Bayern ira chercher Haaland »