Mercato - PSG : Lewandowski lâche un indice sur son avenir !

Publié le 13 décembre 2021 à 21h45 par A.C.

Robert Lewandowski, sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2023, s'est exprimé au sujet de son avenir.

Auteur de prestations incroyables, Robert Lewandowski a vu Lionel Messi lui passer devant pour le Ballon d'Or. Une grosse déception pour le Polonais, qui pourrait toutefois rattraper avec un transfert l'été prochain ! Plusieurs médias assurent qu'il aurait des envies d’ailleurs, après onze années passées en Bundesliga entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com le Paris Saint-Germain est sur le coup, mais c'est également le cas du Real Madrid, un club qui a toujours semblé attirer Lewandowski.

« Je sais que je suis très apprécié en Italie donc c'est possible, mais je n'ai pas de nouvelles »