Mercato - PSG : Nouvelle révélation de taille pour la succession de Mbappé !

Publié le 14 décembre 2021 à 1h45 par B.C.

Dans le viseur du PSG, Karim Adeyemi était en visite à Paris ce week-end et en a profité pour assister à la rencontre face à l’AS Monaco ce dimanche. Cependant, Leonardo n’en aurait pas profité pour prendre les devants dans ce dossier.

Impressionnant avec le RB Salzbourg, Karim Adeyemi apparaît sur les tablettes de la plupart des cadors européens, et notamment du PSG. En effet, le club de la capitale lorgnerait le jeune international allemand en vue du probable départ de Kylian Mbappé à l’issue de la saison, mais la concurrence s’annonce colossale dans ce dossier. Le FC Barcelone et le Borussia Dortmund apparaissent comme les deux grands favoris pour accueillir le joueur de 19 ans, mais ce week-end, c’est du côté de Paris que le principal intéressé a été vu, de quoi relancer les rumeurs pour son avenir.

Adeyemi était au Parc des Princes… mais se dirige vers le Borussia Dortmund