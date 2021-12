Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Vinicius... Leonardo avait tout prévu !

Publié le 14 décembre 2021 à 21h45 par A.C.

Alors que le Real Madrid attend patiemment Kylian Mbappé, Leonardo aurait bien aimé se venger en attirant Vinicius Jr au Paris Saint-Germain.

Tout ne semble pas perdu pour le Paris Saint-Germain. Au lendemain du tirage du sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, L’Équipe a annoncé que les négociations pour la prolongation de Kylian Mbappé auraient récemment repris après l’échec d’aout dernier. D’après les informations du quotidien le PSG voudrait toujours faire de Mbappé le plus gros salaire du club devant Lionel Messi et Neymar, mais aucune avancée notable ne serait à noter pour le moment. Ainsi, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, les dirigeants du PSG se préparent déjà au pire avec Erling Haaland ou Robert Lewandowski... même si Leonardo semblait avoir d’autres objectifs.

Leonardo aurait bien aimé se venger du Real Madrid