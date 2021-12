Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand obstacle pour Leonardo avec Kingsley Coman ?

Publié le 14 décembre 2021 à 12h15 par T.M.

Alors que l’option Kingsley Coman serait à prendre en considération pour la succession de Kylian Mbappé, cela serait sans compter sur le Bayern Munich.

Kylian Mbappé va-t-il rester au PSG ? Le doute est encore total concernant l’avenir du Français. Si le club de la capitale ne perd pas espoir et continue de tenter de convaincre son joueur de prolonger, l’idée de le voir partir libre à la fin de la saison prend de plus en plus d’ampleur. Sans Mbappé, le PSG devra alors se réinventer et trouver le successeur du Français. Pour cela, Leonardo pourrait se tourner vers un ancien talent du club de la capitale : Kingsley Coman.

Une prolongation pour Coman ?