Mercato - Barcelone : Une piste à 0€ lance un nouvel appel du pied à Laporta !

Publié le 15 décembre 2021 à 12h00 par D.M.

En fin de contrat avec l'Ajax Amsterdam, André Onana s'est prononcé sur son avenir et sur un possible retour au FC Barcelone.

L’aventure néerlandaise d’André Onana touche à sa fin. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’Ajax Amsterdam, le portier camerounais a annoncé qu’il ne prolongerait pas son contrat avec la formation et devrait quitter les Pays-Bas à la fin de la saison. Annoncé proche de l’Inter, Onana, formé à la Masia, a aussi ouvert la porte à un retour au FC Barcelone. « On parle de beaucoup d'autres choses, on parle aussi d'Arsenal, du Barça, évidemment. Pour le moment, il n'y a rien. La presse fait partie de ma vie et parfois je suis perdu. Je suis toujours en contact avec le Barça. J'ai une très bonne relation depuis que je suis parti. Le Barça est ma maison et il y a toujours eu des contacts » a-t-il annoncé lors d’un entretien à Sport . Ce mercredi, le gardien de 25 ans a fait un nouveau point sur son avenir et a été interrogé sur une possible arrivée au Barça.

