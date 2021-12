Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi s’enflamme pour l’arrivée de Dani Alves !

Publié le 15 décembre 2021 à 11h00 par T.M.

Ce mardi, Dani Alves effectuait sa grande première avec le FC Barcelone depuis son retour. Une arrivée qui satisfait déjà grandement Xavi.

Alors que le mercato hivernal n’est pas encore ouvert, le FC Barcelone peut déjà compter sur un renfort en la personne de Dani Alves. Alors que le Brésilien était libre, le voilà de retour au sein du club catalan, où il a tout gagné. A 38 ans, le latéral droit va ainsi apporter toute son expérience à l’effectif très jeune de Xavi. Et Dani Alves n’aura pas mis longtemps avant de se mettre en évidence. Ce mardi, le Barça affrontait Boca Juniors en match amical, l’occasion pour la recrue blaugrana de faire sa grande première.

« Il a été très bon »