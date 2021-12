Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dani Alves annonce la couleur avant ses grands débuts !

Publié le 13 décembre 2021 à 19h30 par B.C.

À la veille de ses grands débuts sous le maillot du FC Barcelone, Dani Alves s’est prononcé sur cette nouvelle étape importante de sa carrière et affiche de grosses ambitions.

Libre de tout contrat après son départ de São Paulo, Daniel Alves a décidé de faire son grand retour au FC Barcelone, grâce notamment à Xavi, qui a également retrouvé la Catalogne en tant qu’entraîneur. Le latéral droit brésilien de 38 ans s’est engagé en novembre dernier jusqu’à la fin de la saison mais doit prendre son mal en patience avant de faire ses débuts officiels, qui n’auront lieu qu’en début d’année 2022 en raison du règlement de la FIFA. Cependant, Dani Alves sera autorisé à disputer la rencontre amicale prévue ce mardi (18:00) face à Boca Juniors, à l’occasion de la Maradona Cup organisée du côté de Riyad en Arabie saoudite. À cette occasion, le Brésilien était en conférence de presse et s’est prononcé sur ses grands débuts à venir.

« Le défi le plus important de ma carrière est arrivé »