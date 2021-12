Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros doute au Barça pour Xavi Simons !

Publié le 15 décembre 2021 à 5h15 par T.M.

Alors que Mino Raiola aimerait placer Xavi Simons au FC Barcelone, au sein du club catalan, on se poserait certaines questions.

L’avenir de Xavi Simons est au centre des interrogations. Aujourd’hui au PSG, le Néerlandais est toutefois dans sa dernière année de contrat. Si le club de la capitale veut le prolonger, le doute existe étant donné sa situation actuelle à Paris, ne jouant pas sous les ordres de Mauricio Pochettino. Xavi Simons pourrait donc faire ses valises et Mino Raiola, son agent, serait au travail. Selon les dernières informations de Sport , un retour au FC Barcelone serait l’option privilégiée.

Un dossier qui fait débat

Passé par La Masia, le centre de formation du FC Barcelone, Xavi Simons pourrait donc retrouver les Catalans. Mais encore faut-il que le Barça donne son feu vert. Et selon le média ibérique, cela serait encore loin d’être le cas. En effet, à Barcelone, on douterait de la progression de Xavi Simons, estimant que parfois il est plus mis en avant pour son côté marketing. Le Barça douterait ainsi de l’utilité d'un retour du Néerlandais. Affaire à suivre…