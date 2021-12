Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité est dévoilée sur le départ de cette pépite !

Publié le 15 décembre 2021 à 5h00 par T.M.

Aujourd’hui à Bordeaux, Timothée Pembélé est prêté par le PSG. Un choix sur lequel s’est confié le principal intéressé.

Bien que le PSG dispose de l’un des meilleurs centres de formation en France, il est difficile de se faire une place au milieu des stars de Mauricio Pochettino. Xavi Simons ou encore Edouard Michut peuvent actuellement en témoigner. Par conséquent, certains n’hésitent pas à quitter le PSG pour réussir ailleurs, que ce soit sous la forme d’un transfert définitif ou en étant prêté. C’est cette option qui a été privilégiée pour Timothée Pembélé. Toujours sous contrat avec le PSG, le défenseur a été cédé pour la saison du côté de Bordeaux.

« C’est le plan, celui de me lancer en Ligue 1 »