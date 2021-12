Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Pogba... Barcelone peut faire très mal au Qatar !

Publié le 14 décembre 2021 à 13h30 par G.d.S.S.

À l’aube de son nouveau projet piloté par le président Joan Laporta et Xavi au poste d’entraîneur, le FC Barcelone entend bien se montrer ambitieux sur le marché des transferts. Et le club blaugrana envisage d’ailleurs de plomber le PSG sur plusieurs dossiers en vue du prochain mercato estival…

En dépit de ses moyens financiers très limités, le FC Barcelone entend bien se montrer très ambitieux sur le marché des transferts ! Interrogé début décembre au micro de TV3, le président du club blaugrana, Joan Laporta, avait fait une annonce claire sur le mercato hivernal qui ouvrira ses portes début janvier : « Nous essaierons de renforcer l'équipe si l'entraîneur le demande, et il nous l'a demandé, mais nous n'avons pas la marge salariale pour le moment et si nous ne l'avons pas, nous ne pouvons pas signer. Nous devons laisser le directeur du football travailler », a expliqué Laporta. En coulisses, le président du FC Barcelone serait déjà en train de se démener et multiplierait les pistes XXL, non seulement pour cet hiver mais également dans l’optique de l’été 2022. Et le Barça marche plus que jamais sur les plates-bandes du PSG…

Haaland, Pogba, Simons… Barcelone est sur tous les fronts