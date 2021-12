Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer se fait fracasser pour Dupraz !

Publié le 15 décembre 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que Pascal Dupraz va prendre la succession de Claude Puel sur le banc de l'ASSE, Jérôme Rothen ne manque pas de critiquer ouvertement ce choix.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Pascal Dupraz a rapidement été la priorité de l'ASSE pour remplacer Claude Puel après la fin de l'intérim de Julien Sablé qui n'aura duré qu'une rencontre. Le Haut-Savoyard débarque fort de son expérience avec les clubs jouant le maintien, mais pour Jérôme Rothen, ce choix interroge..

«Vous n'avez pas l'impression que le club redescend de deux catégories'»