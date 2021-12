Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le salaire de Pascal Dupraz déjà connu !

Publié le 14 décembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Attendu dans les prochains jours par l’ASSE pour être nommé en tant que nouvel entraîneur, Pascal Dupraz serait déjà fixé sur le salaire qui l’attend dans le Forez.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité le 5 décembre dernier, Pascal Dupraz se rapproche de l’ASSE et devrait donc, sauf énorme rebondissement de dernière minute, venir assurer la succession de Claude Puel alors que c’est aujourd’hui Julien Sablé qui effectue l’intérim avec les Verts. Et on en sait déjà plus sur le salaire que devrait percevrait Dupraz dans cette nouvelle mission avec l’ASSE.

Une grosse prime en cas de maintien ?

L’Equipe a expliqué lundi que le futur entraîneur de l’ASSE percevrait un salaire brut de 30 000€ par mois jusqu’en fin de saison, plus une prime de 200 000€ s’il parvient à maintenir les Verts en Ligue 1 alors qu’ils occupent actuellement la dernière place du championnat. Soit un total d’environ 200 000€ pour Pascal Dupraz s’il mène sa mission à bien avec l’ASSE.