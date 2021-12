Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz a déjà tous les éléments pour son recrutement !

Publié le 13 décembre 2021 à 12h30 par G.d.S.S. mis à jour le 13 décembre 2021 à 12h31

Alors qu’il s’apprête à être nommé en tant que nouvel entraîneur de l’ASSE, Pascal Dupraz va rapidement devoir gérer un mercato hivernal qui s’annonce décisif pour la suite de la saison. Mais le futur entraîneur des Verts aura des moyens limités et plusieurs postes prioritaires à cibler…

Actuelle lanterne rouge de Ligue 1 et plus que jamais en danger pour son maintien, l’ASSE connaît actuellement de gros bouleversements en interne. Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité dès le 5 décembre dernier, c’est bien Pascal Dupraz qui se rapprocher du Forez pour venir succéder à Claude Puel qui a récemment été mis à pied par la direction des Verts. Et en plus de ce changement majeur, l’ASSE va devoir gérer un mercato hivernal qui s’annonce très agité puisque bon nombre de ses cadres partiront à la CAN en janvier, et il faudra donc renflouer l’effectif…

Dupraz aura 3 priorités et un budget limité

Mais comment l’ASSE va-t-elle pouvoir se renforcer en janvier avec ses moyens financiers relativement limités ' L’Equipe a révélé dans ses colonnes du jour que les Verts disposeraient en tout et pour tout d’un budget de masse salariale à hauteur de 200 000€ pour son recrutement hivernal, et Pascal Dupraz devra donc opter pour des arrivées en prêt pour se renforcer, ou bien miser sur des éléments libres comme avec Joris Gnagnon qui a déjà acté sa signature à l’ASSE pour cet hiver. Par ailleurs, les besoins prioritaires sont déjà ciblés par les Verts puisque le quotidien sportif rajoute qu’un gardien expérimenté, un milieu de terrain défensif et un défenseur central en plus de Gnagnon devront être recrutés par l’ASSE pour disposer d’un effectif compétitif pendant que Bouanga, Khazri, Moukoudi, Neyou et Sow disputeront la Coupe d’Afrique des Nations.

« Le mal est profond »